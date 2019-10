28 ottobre 2019- 02:05 Umbria: Verini, 'esperimento non meccanicamente ripetibile'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non è meccanicamente ripetibile". Lo dice Walter Verini, commissario del Pd in Umbria, a chi gli chiede se l'esperimento umbro potrà essere ripetuto in altre regioni.