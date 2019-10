28 ottobre 2019- 00:35 Umbria: Verini, 'serviva rinnovamento radicale, non siamo riusciti a garantirlo'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il nostro sistema avrebbe avuto bisogno non solo tagliando ma di un rinnovamento radicale che non siamo stati in grado di garantire". Lo ha detto Walter Verini, commissario Pd in Umbria, al Tg3.