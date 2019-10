28 ottobre 2019- 00:39 Umbria: Verini, 'Zingaretti indebolito? No, Pd fatto tutto il possibile'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non credo che Zingaretti esca indebolito, il Pd ha fatto quello cge poteva in questa drammatica circostanza". Lo dice Walter Verini, commissario Pd in Umbria, al Tg3. "E' una dimensione della sconfitta molto significativa ma non inaspettata al di là delle dimensioni. La destra aveva già conquistato molte città importanti in Umbria e un anno e mezzo fà, alle politiche, perdemmo 5 collegi uninominali su 5".