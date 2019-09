24 settembre 2019- 19:06 Umbria: Zingaretti, 'da Fora scelta di generosità, gli fa onore'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "La scelta di Andrea Fora di sostenere il progetto per l’Umbria di Vincenzo Bianconi, candidato Presidente è una bella notizia e gli fa onore, confermando il suo spessore umano e morale e la generosità con la quale ha deciso di lavorare per il bene dell'Umbria”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.