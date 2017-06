UN CONVOGLIO PERDE OLIO, CHIUSE TRE STAZIONI METRO A ROMA

2 giugno 2017- 13:57

Roma, 2 giu. - (AdnKronos) - Per breve tempo è stato interdetto l'accesso alle stazioni della metropolitana di Roma Cipro, Ottaviano e Valle Aurelia per la fuoriuscita di olio dall'impianto frenante di un convoglio. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato che hanno impedito l'accesso per circa cinque minuti dei viaggiatori alle tre stazioni. Non ci sono stati feriti o intossicati e non è stata rilevata alcuna fuga di gas. Una volta accertato che non vi era pericolo le stazioni sono state riaperte ed il traffico è regolare.