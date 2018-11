30 novembre 2018- 16:33 Un italiano su tre è over 55, a Rimini la prevenzione è 'senior'

Rimini, 30 nov. (AdnKronos Salute) - "Il 35,4% degli italiani è 'over 55'" e a loro è dedicato l’evento CosmoSenior che si apre oggi a Rimini. Screening, incontri, showcooking, prevenzione, pet therapy e workshop dedicato al benessere dei 'senior'. La manifestazione è promossa da Senior Italia Federanziani. In contemporanea anche il VII congresso della Corte di giustizia popolare per il diritto alla Salute."Obiettivo dei lavori - sottolinea Federanziani - è realizzare delle raccomandazioni per una buona salute del ‘senior’. Un documento di divulgazione redatto in linguaggio semplice ma anche scientifico per far comprendere l’importanza della prevenzione per gli over 65”.