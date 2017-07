UNESCO: CIAMBETTI, PREMIA VENEZIA OLTRE VENEZIA, LE ARCHITETTURE DIFENSIVE MARCIANE

10 luglio 2017- 13:16

Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - “Credo ci sia molto da riflettere sull’inserimento nella World Heritage List dell’Unesco delle opere di difesa veneziane che, sotto il titolo ‘Stato de Tera – Stato de Mar’, raggruppa Bergamo, Peschiera, Palmanova, Zara e Sebenico in Dalmazia fino a Cattaro che con la sua frazione di Perasto fu dal XIV° secolo la Fedelissima Gonfaloniera della Serenissima e l’ultima ad ammainare la bandiera Veneziana nel 1797”. Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, commenta così la decisione presa domenica scorsa a Cracovia dall’Unesco.“Si tratta di un riconoscimento importante che, nel nome della Serenissima e della Storia, supera i confini degli stati attuali e, nel segno di una cultura transnazionale, rilancia il ruolo della Repubblica di Venezia che è il vero collante del progetto ‘Stato de Tera-Stato de Mar’ – ha spiegato Ciambetti – Ci sarebbe molto da dire attorno ai sistemi difensivi veneziani, opere di difesa mai di offesa quasi a voler sottolineare anche in queste strutture lo spirito e la cultura veneziana tutt’altro che guerrafondaia, e a me piace sottolineare che proprio domani, martedì 11 luglio, si inaugurerà a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto a Venezia, una Mostra, dedicata proprio alle architetture militari e fortificazioni nell’Alto Adriatico in cui ampio spazio hanno proprio le opere veneziane". "Promossa dalla Marco Polo System geie e dalla Comunità degli Italiani ‘Santorio Santorio’ di Capodistria questa mostra, dal titolo ‘Patrimonio Fortificato. Scorci inconsueti dell’Adriatico’, spazia dagli antichi castellieri veneti dell’età del Bronzo fino appunto alle opere dei primi del Novecento, vedendo come momento centrale proprio il periodo della presenza della Serenissima e rientra in un progetto finanziato dal programma Transfrontaliero Italia-Slovenia”, spiega.