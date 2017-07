UNESCO: CIAMBETTI, PREMIA VENEZIA OLTRE VENEZIA, LE ARCHITETTURE DIFENSIVE MARCIANE (2)

10 luglio 2017- 13:16

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Ciambetti quindi spiega: “Insomma, anche in questa mostra come nel progetto ‘Statio de tera-Stato de Mar’ premiato dall’Unesco vediamo Venezia oltre Venezia e scopriamo il lascito culturale della Serenissima che supera i tempi e le offese degli uomini: pensiamo anche solo al caso di Zara, un centro storico di rara importanza, martoriato da 54 bombardamenti inutili nella Seconda Guerra Mondiale, che oggi figura tutelato dall’Unesco per le fortificazioni marciane che culminano con la Porta Terraferma, eretta nel 1543 su disegno del Sanmicheli, capolavoro del Rinascimento europeo". "La decisione dell’Unesco pone all’attenzione del grande pubblico un modello, le architetture militari, che videro Venezia all’avanguardia: si tratta di opere difensive e non di strutture militari offensive, opere tese a tutelare il territorio e le vie di comunicazione, opere che parlano della nostra storia e della nostra comune memoria sotto i vessilli della Serenissima. Sarebbe bello che domani si potesse estendere anche ad altre realtà, da Brescia fino a Creta o a Nauplia nel Peloponneso, la certificazione dell’Unesco nel segno di San Marco e dell’eredità immensa, tutta ancora da riscoprire, che la Serenissima lasciò all’Europa e al mondo non solo a Venezia ma in tutti i territori marciani.”, conclude.