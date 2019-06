2 giugno 2019- 15:55 Unesco: Mattarella il 12 giugno a Fabriano per 'Città creative'

Roma, 2 giu. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, parteciperà ai lavori della tredicesima Unesco creative cities network annual conference, il più importante evento internazionale organizzato dal Network delle Città Creative Unesco, che si terrà a Fabriano dal 10 al 15 giugno prossimi. La visita del Capo dello Stato è prevista il 12 giugno, giornata in cui prenderà il via il Forum dei sindaci con gli interventi dei primi cittadini provenienti da tutto il mondo. Ad annunciarlo è la promotrice e ispiratrice dell’evento, Francesca Merloni, Unesco goodwill ambassador. “La presenza del Presidente della Repubblica, che ci onora, è un segno forte -spiega- dell’attenzione al massimo livello istituzionale per un’iniziativa di respiro internazionale che promuove il territorio e l’intero Paese” .