22 gennaio 2019- 18:06 Unesco: Presidente Ars, 'Banfi? Noi speravamo in Ficarra e Picone...'

Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - "Banfi all'Unesco? Noi speravamo in Ficarra e Picone...". Così il Presidente dell?Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè sulla nomina di Lino Banfi come rappresentante del governo per l'Unesco.