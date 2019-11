6 novembre 2019- 23:30 **Unicredit: conclusa cessione quota, venduto per 785 mln l'8,4% Mediobanca**

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Unicredit ha completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a investitori istituzionali di circa 74,5 milioni di azioni ordinarie detenute in Mediobanca, corrispondenti a circa l’8,4% del capitale azionario esistente della Società, al prezzo di 10,53 euro per azione. Il regolamento dell'Offerta è previsto in data 11 novembre 2019. Lo rende noto Unicredit precisando che il corrispettivo dell'operazione ammonta a circa 785 milioni di euro. La partecipazione oggetto dell’offerta rappresenta l’intera partecipazione detenuta da UniCredit nella Società. Il prezzo incorpora uno sconto del 2,3% circa rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Mediobanca pre-annuncio. L'impatto atteso dell’operazione, che sarà contabilizzata nel 4T 2019, è sostanzialmente neutrale sul CET1 capital ratio del Gruppo UniCredit. Per tale operazione, UniCredit si è avvalsa di BofA Securities, Morgan Stanley e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners