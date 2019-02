13 febbraio 2019- 21:43 Unicredit: emette benchmark subordinato Tier 2 a 10 anni per 1 mld

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - UniCredit ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark subordinata della tipologia Tier 2 con scadenza a dieci anni e rimborsabile anticipatamente dopo cinque. L’ammontare emesso è pari a un miliardo di Euro. Il prestito paga una cedola del 4,875% per i primi 5 anni e ha un prezzo di emissione pari a 100%, equivalente ad uno spread di 473,9 punti base sopra il tasso swap a 5 anni. Lo rende noto Unicredit in un comunicato.Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione call, la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato dello spread iniziale. Dato il forte interesse del mercato e il considerevole volume degli ordini raccolti durante il processo di book building, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 5,125% ha registrato un miglioramento di 25 punti base e con un premio di emissione implicito molto contenuto. UniCredit riconferma quindi di avere una base di investitori molto solida e una capacità di accesso al mercato in format differenti.