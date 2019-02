13 febbraio 2019- 21:43 Unicredit: emette benchmark subordinato Tier 2 a 10 anni per 1 mld (2)

(AdnKronos) - L'operazione ha registrato una forte domanda da quasi 200 investitori istituzionali, in prevalenza fondi con il 75% dell'allocazione finale, e ordini per circa 2 miliardi di euro con la seguente ripartizione geografica: Francia (40%), Italia (28%), UK/Irlanda (11%) seguite da Germania/Austria (8%). BNP Paribas, HSBC, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander e UniCredit Bank AG hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunner. Il titolo è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e, in ragione dello status subordinato, ha i seguenti rating attesi: Ba1 (Moody's) / BB+ (S&P) / BBB- (Fitch). Il bond, parte del Funding Plan 2019, sarà computato nel patrimonio regolamentare di UniCredit contribuendo al Total Capital Ratio. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.