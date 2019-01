23 gennaio 2019- 09:49 UniCredit: firma con Uni Global Union accordo per diritti umani e lavoro

Milano, 23 gen. (AdnKronos) - UniCredit annuncia la firma di un accordo quadro globale (Global framework agreement - Gfa) con Uni Global Union. L'accordo rafforza il dialogo tra le due parti in materia di diritti umani e diritti fondamentali del lavoro e "conferma l'impegno del gruppo a raggiungere i più elevati standard internazionali in questo settore". Il Gfa è stato firmato ieri dall'amministratore delegato di UniCredit Jean Pierre Mustier e dal segretario generale di Uni Christy Hoffman. "In UniCredit - commenta l'ad - crediamo che per fare bene dobbiamo anche fare del bene e l’agire sempre in modo etico è fondamentale in questo. Il nostro successo dipende dal rispetto: una cultura aperta che permette a tutte le nostre persone di aggiungere valore al nostro business". Questo accordo "definisce un nuovo standard di comportamento per le nostre istituzioni finanziarie, portando in primo piano i diritti dei dipendenti e dei clienti", spiega Christy Hoffman, segretario generale di Uni Global Union.I principi saranno diffusi e attuati in tutte le società controllate e integrate nel perimetro operativo del gruppo. Il Gfa si focalizza su diversi temi, con impegni specifici rivolti alla difesa dei diritti umani in osservanza delle linee guida delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani; lotta alle molestie sessuali, comportamenti inappropriati e al bullismo, compresa la costante adozione di tutte le misure necessarie per mitigare il rischio di molestie sul posto di lavoro; lotta alla discriminazione e promozione della diversità, promozione della diversità e dell’inclusione, sostegno ai lavoratori disabili durante il loro percorso professionale.