23 gennaio 2019- 09:49 UniCredit: firma con Uni Global Union accordo per diritti umani e lavoro (2)

(AdnKronos) - L'accordo riguarda anche i diritti sindacali e "sottolinea l’impegno di UniCredit a garantire un ambiente di lavoro positivo, il diritto alla libertà di associazione e a un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata", in linea con le dichiarazioni congiunte precedentemente firmate con il Comitato aziendale europeo di UniCredit. Il documento prevede anche una sezione relativa alla "continua promozione di condizioni di lavoro salutari e sicure per tutti i dipendenti e un’altra sull'impegno del gruppo in tema di vendite responsabili di prodotti finanziari". Il Gfa, si evidenzia nella nota dell'istituto di credito, "è coerente con la convinzione di UniCredit che il rispetto così come un forte senso etico siano elementi cruciali per garantire la sostenibilità del business". L'attuazione dell'accordo sarà monitorata congiuntamente dal Central management di UniCredit e Uni, che si incontreranno una volta all'anno "per discutere i progressi effettuati".