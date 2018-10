12 ottobre 2018- 16:55 UniCredit: prima banca in Ungheria a siglare accordo con Alipay

Milano, 12 ott. (AdnKronos) - UniCredit Bank e Alipay hanno siglato un accordo, il primo nel Paese, che dal 2019 renderà il metodo di pagamento mobile più diffuso in Cina disponibile per i visitatori cinesi in Ungheria. L'introduzione dei servizi Alipay in Ungheria "rappresenta un'interessante opportunità di business a fronte del crescente numero di turisti cinesi nel Paese". In base ai dati governativi, il numero di turisti cinesi che visitano l'Ungheria è cresciuto di oltre il 34% l’anno scorso attestandosi su 227.000 persone nel 2017, mentre nei primi 6 mesi del 2018 sono state registrate 140.000 presenze, pari ad un ulteriore incremento dell'11%. "Siamo lieti che Alipay abbia deciso di lanciare i propri servizi di pagamento e lifestyle in Ungheria stringendo una partnership con UniCredit Bank. Siamo felici di fornire l'infrastruttura finanziaria per i servizi Alipay per offrire soluzioni di pagamento cashless innovative e offerte speciali di servizi ai clienti Alipay e ai clienti merchant di UniCredit che utilizzano l’app", ha dichiarato Marco Iannaccone, deputy ceo di UniCredit Bank in Ungheria.