12 ottobre 2018- 16:55 UniCredit: prima banca in Ungheria a siglare accordo con Alipay (2)

(AdnKronos) - "Il nostro obiettivo è migliorare l’esperienza all’estero dei viaggiatori cinesi, offrendo tassi di cambio competitivi, servizi innovativi e numerosi strumenti di customer engagement per i merchant", ha commentato Roland Palmer, direttore generale di Alipay nei Paesi Emea. L'Ungheria non è il primo Paese in cui UniCredit ha lanciato la piattaforma: l'Italia ha introdotto Alipay con successo lo scorso anno mettendo il servizio a disposizione dei clienti merchant di UniCredit in tutto il Paese. "Questo è un primo passo, perché intendiamo estendere il servizio ad altri Paesi dell'Europa centrale e orientale in cui è presente UniCredit", ha dichiarato Carlo Vivaldi, responsabile della Divisione Cee di UniCredit.