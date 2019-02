21 febbraio 2019- 13:04 Unicredit: venderà sue opere d'arte a sostegno della Social Impact Banking

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Unicredit estenderà dall'Italia a tutto il gruppo nel 2019 la sua Social Impact Banking, dopo il successo del primo anno di attività che ha visto approvare 72,9 milioni di euro di finanziamenti. Per portare il progetto in altri dieci mercati (Germania, Austria, Serbia, Croazia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Turchia, Repubblica Ceca e Slovacchia e Bosnia ed Erzegovina), la banca si finanzierà anche attraverso la progressiva vendita delle sue collezioni d'arte italiane, tedesche, austriache. I proventi iniziali della vendita, stima Unicredit, saranno di circa 50 milioni di euro. Ma alcune opere d'arte saranno donate anche a musei locali. I proventi saranno principalmente reinvestiti in iniziative Social Impact Banking; il resto del ricavato sarà dedicato ad altri progetti rilevanti, incluso il supporto di giovani artisti. "In UniCredit siamo orgogliosi del fatto che tutte le nostre azioni siano guidate da un forte senso etico, basato su valori chiari. Uno di questi è l'importanza di sostenere le comunità in cui opera la banca", sottolinea Jean Pierre Mustier, amministratore delegato. "La nostra iniziativa Social Impact Banking ha finora ottenuto ottimi risultati in Italia e ora la stiamo estendendo ad altri mercati, con lo stesso scopo principale di guardare oltre i ritorni economici dei nostri investimenti per ottenere un impatto positivo tangibile sulla società. Avvieremo un graduale processo di vendita delle nostre collezioni d'arte per sostenere questa iniziativa, donando alcune opere ai musei locali e investendo su giovani artisti". Oltre a fornire continuamente credito a progetti e organizzazioni generalmente esclusi dai tradizionali prodotti e servizi bancari, Social Impact Banking consente a Unicredit di condividere il proprio know-how finanziario e aziendale attraverso iniziative educative dedicate a microimprenditori, imprese sociali e gruppi vulnerabili o svantaggiati, compresi giovani, anziani e altri soggetti a rischio di esclusione sociale.