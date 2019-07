2 luglio 2019- 18:05 Unilever: accordo per rilancio produttivo di Sanguinetto con maionese Kalvè (3)

(AdnKronos) - La Regione ha garantito il mantenimento del tavolo istituzionale per vigilare sul percorso concordato tra le parti in riferimento agli intendimenti dichiarati.“Esprimo soddisfazione per il raggiungimento di un importante risultato per la realtà produttiva di Sanguinetto – commenta l’ assessore regionale Donazzan – reso possibile grazie all’alto livello di maturità e consapevolezza espresso dai rappresentanti aziendali, dai lavoratori e dalle parti sindacali venete. La Regione Veneto, con le proprie strutture tecniche e in dialogo con le parti sociali, dimostra ancora una volta di essere in grado di attivare processi di rilancio produttivo come risposta a situazioni di crisi aziendali”.