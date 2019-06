5 giugno 2019- 16:42 **Unilever: azienda, Knorr non abbandona Italia né chiusura totale Sanguinetto**

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Unilever smentisce in modo categorico la chiusura totale dello stabilimento e l’abbandono dell’Italia da parte di Knorr". Così, in una nota, la multinazionale in merito alle notizie apparse di recente relative all’annuncio di razionalizzazione produttiva nello stabilimento di Sanguinetto. La razionalizzazione riguarda infatti esclusivamente l’area dello stabilimento relativa ai dadi da brodo tradizionali e non le altre produzioni alimentari e si spiega con una continua diminuzione della richiesta di mercato di questo tipo di prodotti che hanno un peso consistente nelle attività di Sanguinetto.