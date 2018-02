UNIONI CIVILI: ASSESSORE VERONA, COMUNE RISPETTA LEGGI NAZIONALI, MA NO A MATRIMONI GAY (2)

5 febbraio 2018- 16:48

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Non abbiamo fatto altro che ricordare agli organizzatori questo aspetto e che la nostra posizione è a favore della famiglia fra persone di sesso diverso. Gli organizzatori non avevano alcun obbligo di modificare l’esposizione. E’ stata una libera scelta, evidentemente ben studiata dal punto di vista del marketing, visto che alla loro decisione è seguita la coda polemica nei nostri confronti", prosegue. "Non è un segreto che la nostra amministrazione di centrodestra abbia questa impostazione valoriale, è invece strumentale l’azione di chi approfitta di temi etici per fomentare partigianerie. Nella città di Verona c’è spazio per tutte le opinioni, compresa la nostra che è ben nota ai cittadini veronesi, visto che è ben spiegata nel nostro programma elettorale”, conclude.