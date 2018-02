UNIONI CIVILI: BERLUSCONI, LEGGE RESTA TALE E QUALE MA NOSTRA PROPOSTA MIGLIORE

15 febbraio 2018- 09:02

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "I diritti acquisiti non si possono toccare e quindi non si toccano, la legge sulle unioni civili è stata approvata e resterà tale e quale". Lo ha sottolineato Silvio Berlusconi, ospite di 'Unomattina'. "Evidentemente -ha spiegato riferendosi a quanto affermato nei giorni scorsi- mi sono espresso male o sono stato frainteso Noi abbiamo presentato una proposta di legge, prima firma Mara Carfagna, che incomprensibilmente la sinistra non ha preso in considerazione e che secondo noi era molto meglio di quella approvata da loro".