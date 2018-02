UNIONI CIVILI: BERLUSCONI, NON ABROGHEREMO DDL MA NON SONO COME FAMIGLIA

5 febbraio 2018- 10:06

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Noi siamo sostenitori della famiglia. Le unioni civili sono da rispettare ma non possono pretendere di avere gli stessi aiuti che daremo alla famiglia. Non vorrei che venissero portati tutti i favori che facciamo alla famiglia alle unioni civili. Ma non abroghiamo la legge". Così Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai 3, a chi gli chiede dell'ipotesi di cambiare la legge sulle unioni civili.