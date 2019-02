9 febbraio 2019- 10:34 Università: a Milano gara mediazione per preparare studenti a mondo lavoro

Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Al via a Milano la settima edizione della 'Competizione italiana di mediazione', organizzata dalla Camera arbitrale di Milano, azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con l'università Statale di Milano.Oltre 100 gli studenti coinvolti nella sfida che vede squadre provenienti dagli atenei di tutta Italia affrontarsi in una situazione possibile di lavoro, interpretando il ruolo da avvocati a confronto su liti da risolvere, dalla controversia ambientale, alla lite tra soci/amici, alla controversia immobiliare. La competizione si svolgerà negli spazi della Statale e della Camera di commercio dal 14 al 16 febbraio.