19 settembre 2019- 13:07 Università: allo Steri di Palermo la 'Notte europea dei ricercatori'

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - La Notte Europea dei Ricercatori per la prima volta allo Steri la 'Notte europea dei ricercatori'. Venerdì 27 settembre, dalle 19 alle 24, la Sala delle Verifiche della sede del rettorato dell'Università degli Studi di Palermo, la chiesa di S. Antonio Abate, il cortile dello Steri, la Sala delle Armi, gli spazi esterni del complesso e la buvette del Palazzetto neoclassico ospiteranno numerose attività. Coinvolte anche altre sedi del Sistema museale di Ateneo (SiMuA) di UniPa, tra cui il Museo di Zoologia P. Doderlein, il Museo storico dei Motori e dei Meccanismi e i Cantieri Culturali alla Zisa. In programma circa 70 attività dimostrative, interattive, mostre, seminari, discussioni, concerti, spettacoli di chimica, organizzate col coinvolgimento di circa 200 ricercatori.La 'Notte europea dei ricercatori' si svolgerà simultaneamente in undici città italiane (Ancona, Cagliari, Catania, L’Aquila, Macerata, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Trieste) per raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei ricercatori di tutta Europa attraverso mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze e iniziative rivolte al grande pubblico. L'obiettivo è quello di coinvolgere tutti i cittadini nella scoperta del mestiere di ricercatore e del ruolo che questo svolge nel costruire il futuro della società attraverso l’indagine del mondo.