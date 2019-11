4 novembre 2019- 11:42 Università: Alstom riconferma partnership con Scuola Ingegneria Mobilità Integrata Unibo (2)

(Adnkronos) - La Scuola nasce nel 2017 da una sinergia tra l'Università di Bologna, Alstom, le Ferrovie dello Stato Italiane e numerose aziende locali e offre una specializzazione professionale nella mobilità integrata. L’obiettivo è quello di preparare giovani pronti ad entrare nelle aziende ed essere in grado di immaginare, progettare e gestire i trasporti e la 'smart mobility', dall’infrastruttura ferroviaria fino agli strumenti digitali per il controllo dei trasporti."Questa Scuola di Alta Formazione rappresenta un ottimo investimento formativo per i giovani ingegneri che desiderano acquisire quelle competenze multidisciplinari necessarie per affrontare le nuove sfide della mobilità sostenibile e digitale. Alstom è focalizzata sulla mobilità intelligente e si impegna a lavorare con le facoltà Stem. Dal 2017 a oggi, 60 giovani sono stati formati. L'anno scorso, i nostri esperti hanno svolto oltre 230 ore di lezioni nelle università e nelle scuole superiori ed abbiamo assunto circa 50 Ingegneri nel business del segnalamento ferroviario", commenta Marco De Rosa Direttore Risorse Umane Alstom Italia.