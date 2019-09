16 settembre 2019- 17:46 Università: anche la Cattolica alla Milano Movie Week

Milano, 16 set. (AdnKronos) - Anche l’Università Cattolica partecipa alla Milano Movie Week, la manifestazione culturale dedicata al mondo del cinema e dell’audiovisivo in programma fino al 20 settembre. L’Ateneo, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, promuove l’iniziativa intitolata “Matera, Materia del Sacro” che rientra tra le attività realizzate nell’ambito del progetto Università Cattolica incontra Matera 2019.Per due serate l’Aula Magna di largo Gemelli si trasformerà in una sala d’essai con la proiezione di due celebri film a tema religioso, entrambi girati nella città lucana: “Il Vangelo secondo Matteo”, diretto nel 1964 da Pier Paolo Pasolini e incentrata sulla vita di Gesù, e “The Passion”, film del 2004 scritto e diretto da Mel Gibson. La visione delle pellicole sarà introdotta da alcuni interventi di approfondimento e riflessione sui contenuti delle due proiezioni cinematografiche che hanno segnato la storia del cinema.S’inizia domani alle 21.15 con l’opera pasoliniana, mentre giovedì alla stessa ora sarà proiettato 'The Passion'. Entrambe le serate sono aperte alla città di Milano. L’ingresso è gratuito con iscrizione obbligatoria inviando una email all’indirizzo: unicattconmatera@unicatt.it.