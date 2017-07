UNIVERSITà: APERTE LE PREISCRIZIONI ALLO IUAV DI VENEZIA

9 luglio 2017- 17:53

Venezia, 9 lug. (AdnKronos) - Sono aperte le preiscrizioni ai corsi di laurea e laurea magistrale dell’Università Iuav di Venezia per l’anno accademico 2017/2018. L’ateneo propone percorsi di studio nei campi dell’architettura, dell’urbanistica e pianificazione, del design, della moda, delle arti e del teatro. Tre le nuove proposte formative made in Iuav: dal prossimo anno accademico sarà attivato l’indirizzo di “Interior Design”, a fianco dell’indirizzo in Product e Visual Design, all’interno del corso di laurea triennale in Disegno industriale e multimedia e partirà il corso di laurea magistrale in Teatro e Arti performative, novità assoluta nel panorama universitario nazionale; prenderà infine avvio la Scuola di specializzazione Iuav in Beni Architettonici e del Paesaggio.L’indirizzo di Interior Design è pensato per costruire una figura – oggi particolarmente ricercata – di designer di spazi progettati a partire dalla persona e dalle sue esigenze.