UNIVERSITà: APERTE LE PREISCRIZIONI ALLO IUAV DI VENEZIA (2)

9 luglio 2017- 17:53

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Un vero e proprio umanista, in grado di comprendere tendenze, esigenze, stili di vita e consapevole di quanto l’ambiente costruito possa influire positivamente sul benessere e sulla salute di chi lo vive. Un “regista” che agisce da mediatore all’interno di un team di lavoro, facendo dialogare architettura, allestimento, grafica e design. Unico in Italia, il corso di laurea magistrale in Teatro e Arti Performative offre un percorso in cui gli insegnamenti teorici si intrecciano con laboratori sperimentali, workshop e seminari condotti da artisti e professionisti della scena internazionale. Gli studenti avranno l’opportunità di approfondire sia le pratiche artistiche, progettuali e tecniche (per diventare regista, scenografo, performance artist, coreografo), sia l’ambito della curatela e della comunicazione delle arti dal vivo (per lavorare come curatore, direttore artistico e organizzativo, esperto di promozione, documentazione e comunicazione delle arti dal vivo).Arricchisce l’offerta dell’alta formazione la nuova Scuola di specializzazione Iuav in Beni Architettonici e del Paesaggio, un percorso biennale di carattere internazionale, con obiettivi formativi qualificanti di alto profilo professionale, che rispecchia la tradizione d’insegnamento e ricerca dell’Università Iuav di Venezia in tutte le tematiche inerenti il rapporto tra l’antico e il nuovo: dall’ambito urbano e paesaggistico a quello del singolo edificio, anche tramite il coinvolgimento dei maggiori progettisti e studiosi che operano oggi in questo settore.