25 ottobre 2018- 13:38 Università: Assolombarda, in regione 13mila studenti internazionali (+2,4%)

Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Nell’anno accademico 2016-2017 si contano 12.878 iscritti internazionali: di questi 2.017 sono cinesi e più della metà degli studenti frequenta corsi di laurea Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Continua, inoltre, a crescere il numero di studenti internazionali che scelgono gli atenei lombardi: +2,4% sull’anno precedente. Un aumento in linea con le rilevazioni degli ultimi anni: erano 12.020 nel 2014-2015 e 12.577 nel 2015-2016. È quanto emerge dall’indagine annuale di Assolombarda 'L’internazionalizzazione degli atenei di Milano e della Lombardia' che si pone l’obiettivo di misurare il grado di apertura internazionale del polo accademico lombardo nel corso dell’anno 2016-17.L’indagine, giunta all’ottava edizione, prende in considerazione 13 atenei della regione, 8 con sede a Milano: Humanitas University, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Politecnico di Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università Vita-Salute San Raffaele. Oltre all’Università Carlo Cattaneo LIUC, all’Università degli Studi di Bergamo, all’Università degli Studi di Brescia, all’Università degli Studi di Pavia e all’Università degli Studi dell’Insubria.“L’indagine annuale rappresenta un prezioso contributo per il dibattito sull’internazionalizzazione degli atenei" ha dichiarato Pietro Guindani, vicepresidente di Assolombarda con delega a Università, Innovazione e Capitale Umano, evidenziando che "sebbene il Rapporto evidenzi come il processo di apertura internazionale del polo accademico lombardo sia proseguito in positivo anche per il 2016-2017, occorre però continuare ad alimentare la capacità attrattiva dei nostri atenei. A cominciare dall’aumento dell’offerta di corsi in lingua inglese, scelta decisiva per inserire gli studenti nella comunità internazionale”.