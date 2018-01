UNIVERSITà BICOCCA, INIZIATIVA SUI MIGRANTI IN OCCASIONE DEL VENTENNALE

26 gennaio 2018- 17:11

Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "Migrazioni: riflessioni, musica e immagini". E' il titolo dell'iniziativa che si inserisce nel programma del Ventennale dell’Università di Milano-Bicocca che si aprirà lunedì 29 gennaio alle 11 (fino alle 13.30) nell’auditorium 'Guido Martinotti' dell’edificio universitario U12 in via Vizzola. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico.L'evento tratta il tema delle migrazioni non solo da un punto di vista accademico, ma attraverso linguaggi e testimonianze artistiche differenti: l'orchestra con brani musicali scelti dal panorama della musica etnica, gli attori della Scuola civica 'Paolo Grassi' con la lettura di testi mirati e la mostra di disegni di Francesco Piobbichi con una testimonianza dalla frontiera.Oltre alla presenza dell’assessore Pierfrancesco Majorino, vi sarà tra gli ospiti il dottor Pietro Bartolo, rappresentante dell'accoglienza a Lampedusa, che racconterà la sua esperienza come medico dei migranti che giungono sull'isola, soffermandosi sul suo ruolo in prima fila di soccorritore dei sopravvissuti delle traversate.