14 febbraio 2019- 14:07 Università: Bicocca, laurea honoris causa a Ryohei Kanzaki

Milano, 14 feb. (AdnKronos) - L’università di Milano-Bicocca ha conferito questa mattina la laurea magistrale honoris causa in Informatica a Ryohei Kanzaki, direttore del research center for advanced Science and Technology (Rcast) dell'università di Tokyo e neuro-scienziato noto a livello internazionale per le sue ricerche di frontiera su nuovi modelli di Intelligenza Artificiale.Il riconoscimento è stato assegnato, su proposta del dipartimento di Informatica, sistemistica e comunicazione dell'ateneo, per la "promozione e lo sviluppo di un autentico approccio interdisciplinare che, a partire da una base di ricerca di neuroscienze, ha permesso di valorizzare il ruolo dell'informatica per lo sviluppo di nuovi modelli di ricerca, contribuendo all'apertura di nuove frontiere di indagine dell'informatica stessa, della robotica e dell'intelligenza artificiale", oltre che per la "prestigiosa carriera accademico-scientifica", la "copertura di ruoli di responsabilità nella gestione dei centri di ricerca tra i più prestigiosi a livello mondiale" e la "forte attenzione agli aspetti di trasmissione della conoscenza e alle ricadute etico-sociali nell'educazione scientifico-tecnologica mediante approcci didattici innovativi e con forte impatto comunicativo".Alla cerimonia, aperta dal rettore Cristina Messa, hanno partecipato Gabriella Pasi, direttore del dipartimento di Informatica, sistemistica e comunicazione e Stefania Bandini, professore ordinario di Informatica. "Siamo orgogliosi di conferire un così prestigioso riconoscimento al professor Ryohei Kanzaki -ha detto il rettore Cristina Messa nel suo intervento- in linea con le politiche di un ateneo giovane come Milano-Bicocca, che ha appena vent'anni e si impegna a guardare all'innovazione e al futuro".