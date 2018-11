1 novembre 2018- 14:23 Università: cambio al vertice di Insubria, Angelo Tagliabue è il nuovo rettore

Milano, 1 nov. (AdnKronos) - Cambio al vertice dell'università Insubria, che quest’anno festeggia il suo ventesimo compleanno: da oggi si insedia una nuova guida che vede Angelo Tagliabue assumere il ruolo di magnifico rettore e Stefano Serra Capizzano, magnifico prorettore vicario.Tante le idee e i passi da compiere per un ateneo che, con il coordinamento del rettore uscente, Alberto Coen Porisini, ha saputo rendere la sua peculiarità di avere più sedi (Varese, Como, Busto Arsizio) un ingrediente fondamentale per affrontare la sfida per crescere ancora sia in numeri che in qualità. Studenti, eccellenza e territorio sono le tre parole chiave su cui i nuovi vertici si metteranno immediatamente in moto.