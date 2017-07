UNIVERSITà: CANTON- PADOVA VERSO IL GEMELLAGGIO, AL BO INCONTRO TRA LE DUE DELEGAZIONI

17 luglio 2017- 18:13

Padova, 17 lug. (AdnKronos) - Sulla 'via della Seta' fra il Veneto e Canton, un po’ come fatto da Marco Polo. A percorrere la strada, più di 700 anni dopo, è l’Ateneo patavino. E lo fa coinvolgendo il proprio territorio, tanto che da la collaborazione accademica fra Canton e Padova sta per nascere un gemellaggio fra la due città. Ed è proprio simbolicamente a palazzo Bo che oggi pomeriggio, 17 luglio, si sono incontrate le delegazioni amministrative delle due città per gettare le basi del futuro gemellaggio. Entrambe le delegazioni erano guidate dai vicesindaci: per Padova c’era Arturo Lorenzoni, per Canton l’omologo Ma Wentian. A fare da tramite all’interessamento è stata l’Università di Padova, che ha forti rapporti di scambio con Canton e la Cina in generale. Tanto da avere nella metropoli cinese un ufficio, ospitato proprio negli spazi dell’Università di Canton. Non solo: da poco è stato lanciato un centro di ricerca congiunto sulla prevenzione antisismica. Un modo per fare squadra e mettere insieme le competenze degli Atenei e creare una struttura pronta a dire la sua a livello internazionale. Padova è così pronta ad entrare nel gruppo delle città gemellate con Canton, in compagnia – fra le altre – di Los Angeles, Manila, Vancouver, Sydney e Auckland.