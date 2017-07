UNIVERSITà: CANTON- PADOVA VERSO IL GEMELLAGGIO, AL BO INCONTRO TRA LE DUE DELEGAZIONI (2)

17 luglio 2017- 18:13

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Un esempio concreto del forte legame fra l'Università di Padova e il suo territorio: un'iniziativa accademica pronta ad andare a concretizzarsi in un gemellaggio fra le città di Padova e Canton, porta della Cina ai tempi di Marco Polo, oggi metropoli di quasi 13 milioni di abitanti e capoluogo del Guangdong, regione della Cina in forte sviluppo, con il Pil più alto e una radicata presenza di imprese del nostro territorio - afferma il Rettore dell'Università di Padova Rosario Rizzuto -. Così il grande impegno dell'Ateneo a Canton, in collaborazione con gli atenei della città cinese, che ha portato all'apertura di un ufficio di rappresentanza dell'Ateneo in Cina e al lancio di un centro di ricerca congiunto - di alto profilo internazionale - su tematiche legate alla prevenzione antisismica, è sfociato nell'incontro ufficiale che siamo stati lieti di ospitare oggi con i rappresentanti amministrativi delle due città"."L'amministrazione del Comune di Padova - ricorda il vicesindaco Arturo Lorenzoni – è molto contenta di ospitare la delegazione di altissimo livello della municipalità di Canton con cui la città ha avviato da tempo una collaborazione di grande soddisfazione in campo economico e universitario. L'auspicio di poter stringere sempre più quest'amicizia con reciproco vantaggio".A fare gli onori di casa è stata le delegazione universitaria composta dal Rettore Rizzuto e dai professori Lucia Regolin, Denis Bastieri, Liu Huichun, Andrea Vinelli, Andrea Giordano, Luigi Stendardo, Michelangelo Savino e Kim Anne Barchi.