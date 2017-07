UNIVERSITà: CENSIS, IUAV VENEZIA SECONDA NELLA NUOVA CLASSIFICA DEI POLITECNICI

3 luglio 2017- 14:35

Venezia, 3 ,lug. (AdnKronos) - Anche quest’anno l’Università Iuav di Venezia, collocata dal Censis nella categoria dei ben più grandi Politecnici, si piazza ai vertici della classifica conquistando il secondo posto, superata solo dal Politecnico di Milano ma davanti a quello di Torino e confermandosi così come un’eccellenza italiana negli ambiti dell’Architettura, dell’Urbanistica, del Design, della Moda e delle Arti.In particolare, Iuav ottiene il primo posto con la votazione di gran lunga più alta tra tutte le Università italiane nella internazionalizzazione (110, raggiunto solo dalla Bocconi) a conferma di una vocazione internazionale che si appoggia su di una consolidata autorevolezza riconosciuta in tutto il mondo e sulla capacità di rinnovare costantemente i suoi legami, promuovendo iniziative come i Workshop W.A.VE. in corso in questi giorni, che portano a Venezia architetti e studenti provenienti da tutto il mondo e che quest’anno sono dedicati alla ricostruzione della Siria.