UNIVERSITà: DA CONSIGLIO VENETO ABOLIZIONE AL NUMERO CHIUSO IN ALCUNE FACOLTà

27 luglio 2017- 16:56

Venezia, 27 lug. (AdnKronos) - Nella seduta odierna del Consiglio regionale del Veneto, è stato esaminato il Progetto di Legge Statale n. 32 “Abrogazione della Legge 2 agosto 1999, n. 264 ‘Norme in materia di accessi ai corsi universitari’, e successive modificazioni, per eliminare le prove di ammissione ai corsi universitari”.La Proposta di Legge Statale vuole eliminare il numero chiuso e le prove di ammissione ai corsi universitari, al fine di consentire ai giovani di iscriversi liberamente a qualsiasi corso universitario e ai laureati di poter accedere liberamente ai corsi di specializzazione.Nel caso di approvazione della Proposta di Legge Statale da parte del Parlamento, la Legge 2 agosto 1999, n. 264, sarebbe quindi integralmente abrogata con effetti immediati per gli accessi ai corsi universitari dell'anno accademico 2017-2018.