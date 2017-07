UNIVERSITà: DA CONSIGLIO VENETO ABOLIZIONE AL NUMERO CHIUSO IN ALCUNE FACOLTà (2)

27 luglio 2017- 16:56

(AdnKronos) - (Adnkronos) - I consiglieri regionali Pietro Dalla Libera (Veneto Civico), come relatore, e Massimiliano Barison (FI), come correlatore, hanno illustrato il PdlS e introdotto così la discussione nel merito.Nel corso del dibattito, il consigliere Stefano Valdegamberi (Gruppo Misto) ha sottolineato come “non possiamo mettere delle barriere in un settore, come quello della Sanità, in cui c’è domanda di lavoro, in controtendenza rispetto ad altri, dato che molti nostri giovani aspirano a diventare medici, spinti sovente da passione e da una vera e propria vocazione. Non dobbiamo creare ulteriori disoccupati, bensì andare incontro alle aspettative dei giovani che altrimenti saranno spinti a emigrare in numero ancora maggiore di quello attuale”.Piero Ruzzante (Articolo 1 – MDP) denuncia come manchino “tanti studenti di Medicina per sopperire all’inevitabile turn –over dei professionisti attualmente in servizio che nei prossimi anni andranno in pensione. Appoggio quindi volentieri questa Proposta di Legge Statale, anche se in linea generale non nutro molto favore nei confronti di provvedimenti simili”.