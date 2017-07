UNIVERSITà: DA CONSIGLIO VENETO ABOLIZIONE AL NUMERO CHIUSO IN ALCUNE FACOLTà (3)

27 luglio 2017- 16:56

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per Orietta Salemi (Pd) “la mia esperienza di docente mi porta ad affermare che spesso i test di accesso ai corsi universitari non sono calibrati per provare le reali attitudini degli studenti. Anche per questo motivo, appoggio con convinzione questa Proposta normativa: dobbiamo sostenere prima di tutto la formazione dei nostri studenti presso le Università italiane, questo deve essere un nostro orgoglio”.Erika Baldin (M5S) informa che “il Movimento 5 Stelle voterà a favore del PdlS. Personalmente, ritengo che sia giusto, da una parte garantire il diritto allo studio per tutti, dall’altra è necessario garantire il principio meritocratico per cui si laureano solo le persone veramente capaci e motivate”. Il provvedimento è stato quindi approvato con 45 voti a favore, 1 astenuto.