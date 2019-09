24 settembre 2019- 20:53 Università: domani la Bicocca saluta rettore uscente Cristina Messa

Milano, 24 set. (AdnKronos) - Una festa per salutare Cristina Messa, rettore uscente dell'Università di Milano-Bicocca. E' organizzata per domani dalle 16 nell'aula magna dell'ateneo milanese con due dibattiti e, alla fine, l’esibizione del gruppo di musica da camera de LaVerdi. Alle 16 si parte con con il talk 'La crescita dell’Università di Milano-Bicocca'. Un momento per ripercorrere il mandato di Messa insieme a ospiti provenienti dal mondo dell’istruzione e della ricerca, dal rettore che l’ha preceduta, Marcello Fontanesi, a Giovanna Iannantuoni, che le succederà dal prossimo primo ottobre. Subito dopo, l'omaggio del mondo dell’impresa e della cultura di Milano. Interverranno al dibattito dedicato a “Università e territorio: il valore di una comunità” il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, Livia Pomodoro, Ferruccio De Bortoli, Diana Bracco, Sergio Dompè e Antonio Calabrò.