UNIVERSITà: IUAV VENEZIA A SHANGHAI FIRMA ACCORDO CON LA TONGJI UNIVERSITY (2)

23 maggio 2017- 13:54

(AdnKronos) - (Adnkronos)- Il laboratorio rivolgerà la sua attenzione ad un ampio spettro di temi legati alle città: dal turismo, alla rigenerazione, all’Heritage e costituirà un’importante occasione per coniugare la tradizione di studi urbani dell’Ateneo veneziano con l’esperienza sul campo delle nuove città sviluppata dall’Università cinese, fornendo a ricercatori e docenti un’occasione di approfondimento e di scambio.Anche a seguito di questo rapporto Iuav sarà presente con un proprio spazio a SUSAS 2017 (Shanghai Urban Space Art Season) la prestigiosa mostra internazionale, oggi alla seconda edizione, dedicata allo spazio della città metropolitana. La mostra si terrà nel mese di ottobre negli straordinari spazi degli ex silos del riso a Shanghai. “La città storica più nota al mondo, Venezia, e uno dei simboli dello sviluppo urbano contemporaneo, Shanghai, trovano nel laboratorio di ricerca Urbes e nell’accordo di doppio titolo tra Università Iuav e Tongji University un ulteriore momento di confronto – ha commentato il rettore Alberto Ferlenga. – Il consolidamento del rapporto tra le due università mette in campo la tradizione di studi urbani di Iuav e la straordinaria esperienza sul campo dello sviluppo urbano di Tongji, fornendo a studenti, ricercatori e docenti dei due paesi un esclusivo ambito di ricerca”.