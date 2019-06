27 giugno 2019- 11:23 Università: la Commissione Europea premia Padova (2)

(AdnKronos) - "Sono lieto di vedere la determinazione dei primi 17 consorzi di università europee, che fungeranno da modelli per gli altri in tutta la comunità europea – afferma Tibor Navracsics, commissario all’istruzione dell’Unione Europea –. Permetteranno alle prossime generazioni di studenti di vivere l'Europa studiando in diversi Paesi. Sono convinto che questa iniziativa costituirà un vero punto di svolta per l'istruzione superiore in Europa, promuovendo l'eccellenza e l'inclusione".L'Alleanza Arqus costruirà le sue attività sul concetto di università come spazio di sviluppo personale e professionale per tutti, promuovendo un accesso più ampio e politiche inclusive per nuove e diverse comunità studentesche, accademiche e professionali. In linea con il recente invito a presentare progetti della Commissione Europea,promuoverà l'insegnamento e l'apprendimento innovativi; risponderà alle grandi sfide sociali globali degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu attraverso la ricerca, l'istruzione e la sensibilizzazione; si sforzerà di promuovere il multilinguismo nella comunità universitaria e oltre; e promuoverà ulteriormente il già forte impegno regionale delle istituzioni partner, ponendo chiaramente le persone al centro dei loro piani.