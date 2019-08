13 agosto 2019- 15:57 Università: Luiss Business school, prima italiana in Gbsn (2)

(AdnKronos) - Luiss Business School è entrata a far parte del Gbsn anche grazie alla certificazione Equis ottenuta dalla scuola già dal 2015 e a oggi riconosciuta solo a circa 180 business school impegnate nella formazione manageriale a livello globale, circa l'1 per cento.Prima in Italia, Luiss Business School, unitamente al Dipartimento di Impresa e Management di Luiss, ha ottenuto il riconoscimento per tutta la linea dei programmi di management, dai corsi di Laurea Triennale al Master in Business Administration, inclusi le lauree magistrali, il dottorato di ricerca, i master specialistici e la formazione per le aziende.