UNIVERSITà: MAFIE ED ECONOMIE, INCONTRO A PALERMO CON PROCURATORE ROBERTI

6 luglio 2017- 17:13

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - L'espansione della mafia nel tessuto economico del centro-nord sarà al centro dell'incontro in programma domani alle 16 nell’aula Falcone del dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Palermo. L'appuntamento dal titolo 'Mafie ed economia tra mercato e imprese' si inserisce nel corso di alta formazione per amministratori giudiziari. Antonio Parbonetti, docente di Economia aziendale dell’Università di Padova, e Rocco Sciarrone, docente di sociologia economica dell’Università di Torino, presenteranno gli esiti delle loro recenti ricerche sul tema. In Ai lavori parteciperanno il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti; il neo procuratore di Messina, Maurizio De Lucia; il direttore degli Affari penali del ministero della Giustizia, Raffaele Piccirillo; il comandante del gruppo Gdf di Palermo, Alfredo Falchetti, e l’esponente di AddioPizzo, Daniele Marammano. Il corso di alta formazione per amministratori giudiziari, giunto alla sua V edizione, si concluderà sabato prossimo, alle 11, presso l’aula Falcone, con la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai 35 allievi, tra avvocati e dottori commercialisti, che hanno seguito i tre mesi di attività formativa. Parteciperanno alla cerimonia il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti; il direttore dell’Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), prefetto Enniomario Sodano, e il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Palermo, Fabrizio Escheri. Prima della consegna degli attestati, terrà un intervento conclusivo del corso il neo presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, Raffaele Malizia.