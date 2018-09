26 settembre 2018- 12:21 Università: ministero premia Unipd, arrivano 304 mln di euro

Padova, 26 set. (AdnKronos) - L' Università di Padova si piazza al vertice nel rapporto fra quota premiale, ottenuta sulla base oggettiva dei risultati, e quota storica. Un risultato importante perché certifica l’efficacia nell’utilizzo dei fondi. Ed è la prima volta che l’Università di Padova si colloca in testa alla classifica: un dato che si evince leggendo quanto stabilito dal Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), che ha pubblicato i criteri di riparto e le assegnazioni alle università statali del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per l’anno 2018. In totale arrivano all’ateneo patavino 304 milioni di euro. Di questi 28 sono per interventi già previsti, fra i quali la prima tranche di finanziamento per i dipartimenti di eccellenza. Dei restanti 276, 180 milioni circa sono di quota base (divisi in percentuale: 30% costo standard, 70% costo storico), quasi 84 di quota premiale e più di 2 di importo perequativo. "Un grande risultato – afferma il Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto – possibile solo grazie allo sforzo collettivo di tutto l’Ateneo. Essere primi nel peso della quota premiale certifica, ancora una volta, la qualità della nostra ricerca e non solo. È testimonianza forte della capacità di reclutamento: un dato che si proietta nel futuro. Ed è anche segno dell’efficacia nella risposta degli obiettivi posti dal Ministero, fra i quali, ad esempio, la spinta all’internazionalizzazione come dimostra l’incremento forte di studenti stranieri che scelgono l’Università di Padova per i loro studi. C’è grande orgoglio per il riconoscimento delle performance di un Ateneo forte in tutte le sue anime".