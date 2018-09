26 settembre 2018- 12:21 Università: ministero premia Unipd, arrivano 304 mln di euro (2)

(AdnKronos) - "Secondo il sistema di valutazione del MIUR – afferma il Direttore Generale dell’Università di Padova, Alberto Scuttari – ogni euro investito nell’università di Padova, produce i risultati migliori dell’intero sistema universitario italiano per qualità della ricerca, qualità del reclutamento e capacità di programmazione. Inoltre la struttura dei costi per la formazione di un studente in corso, risulta particolarmente efficiente in relazione alle dimensioni dell’Ateneo. Questo ha consentito all’ateneo di essere uno dei pochi a ottenere un aumento del finanziamento ministeriale rispetto all’anno precedente e premia l’impegno di tutto il personale".Il Fondo è costituito da una quota base, costituita in parte su base storica e in parte in base alla metodologia del costo standard di formazione dello studente in corso, da una quota premiale, erogata in base ai risultati della ricerca, del reclutamento e della programmazione responsabile degli atenei, e da una quota perequativa che tiene conto del costo della vita e della qualità e diffusione dei mezzi di trasporto nella sede universitaria. Le assegnazioni sono state assoggettate ad un limite massimo di variazione rispetto all’anno precedente, pari al due per cento in riduzione e al tre per cento in aumento. In termini di quota base, quota premiale e quota di perequazione, l’Ateneo Patavino ha ottenuto un’assegnazione superiore di circa 4,88 milioni rispetto all’anno precedente, pari a circa l’1,87%: tale risultato è stato possibile per la performance nella quota premiale e per la buona struttura del costo standard. In termini di rapporto fra quota premiale – come detto – attribuita in base ai risultati, e quota storica l’Università di Padova si colloca per la prima volta al primo posto fra gli atenei italiani.