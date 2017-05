UNIVERSITà: NUMERO CHIUSO STUDI UMANISTICI, PRESIDIO STUDENTI E PROFESSORI (2)

13 maggio 2017- 18:44

(AdnKronos) - Secondo Obiettivo studenti, l'intenzione dell'ateneo è quella di razionalizzare i conti della Facoltà di Studi Umanistici, "così da non dover investire più di quanto non si faccia oggi assumendo nuovi docenti e far spazio ad altri corsi di laurea in facoltà medico-scientifiche". A oggi, gli studenti della facoltà di lettere e filosofia sono circa 11mila e pesano per un terzo dell'intera università. "Se negli ultimi anni - fanno notare gli studenti - la media di diminuzione del numero dei docenti in tutto l’ateneo è del 9%, nell’area umanistica è del 28%: è in atto un lento e costante ridimensionamento dei corsi di Lettere, Storia, Filosofia e Beni Culturali. Quest’operazione contrasta apertamente con alcuni dati di realtà, primo fra tutti il costante aumento degli iscritti alle facoltà umanistiche di questi anni". Il presidio si terrà fuori dalla seduta del Senato Accademico dove si terrà il voto martedì prossimo alle 14, all’esterno dell’aula 113.