UNIVERSITà: ORDINE INGEGNERI VENETO SU NUMERO CHIUSO, SCELTA MIOPE

12 dicembre 2017- 17:48

Padova, 12 dic. (AdnKronos) - "Sono pienamente d'accordo con l'assessore Donazzan quando definisce l'introduzione del numero chiuso alla Facoltà di Ingegneria una scelta miope e in controtendenza con le esigenze del mondo del lavoro", così il presidente della FOIV- Federazione Ordini degli Ingegneri del Veneto Gian Pietro Napol in merito alla decisione del Senato accademico del Bo’ di Padova."Bisogna al contrario incentivare e sostenere gli indirizzi scientifici, e specialmente quelli di Ingegneria, per rispondere alle esigenze del mercato. È di pochi giorni fa la notizia di un'azienda che voleva assumere ingegneri ma non li trovava. E non è un caso isolato. Se questa è la situazione il numero chiuso non è certo la risposta", conclude.