Università: Padova al top per partenze e arrivi Erasmus (3)

Università: Padova al top per partenze e arrivi Erasmus

(AdnKronos) - Lo studente che parte in Erasmus dagli istituti del Veneto ha in media poco più di 23 anni e nel 64% dei casi è una ragazza. Il soggiorno per studio dura mediamente 6 mesi, 3 e mezzo per tirocinio. I Paesi di destinazione sono soprattutto Spagna, Regno Unito, Germania, Francia e Portogallo.“Padova e` prima di tutto una città universitaria e il messaggio implicito nel sapere universalistico della cultura universitaria e` radicale”, ha detto il professor Romania, “esso decostruisce ogni superiorità` stabilita e invita a una consapevolezza cosmopolita e dialogica delle differenze culturali, religiose e socio-politiche. In tal senso, l’Erasmus è una esperienza di maturazione che consiglio a tutti i nostri studenti”. 1.940 studenti europei hanno scelto il Veneto, in particolare l’Università degli Studi di Padova che con 1.163 studenti ospitati è al terzo posto in Italia insieme al Politecnico di Milano. Si colloca subito dopo l’Università di Bologna e l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. I principali Paesi di provenienza sono Spagna, Germania, Francia, Regno Unito e Polonia.