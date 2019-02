27 febbraio 2019- 12:56 Università: Padova migliora in tutte le aree scientifiche

Padova, 27 feb. (AdnKronos) - Sono stati pubblicati mercoledì 26 febbraio gli esiti dei ranking “by subject” (per aree scientifiche) elaborati da QS, una delle agenzie più accreditate, a livello internazionale, nell’ambito dei ranking accademici. Rispetto all’edizione 2018, l’Università di Padova migliora il suo posizionamento internazionale in tutte e cinque le macro aree prese in esame: “Arts Humanities” dal 142° al 129° posto; “Engineering Technology” dal 128° al 98° posto; “Life Sciences Medicine” dal 131° al 112° posto; “Natural Sciences” dal 95° al 84° posto; “Social Sciences Management” dal 169° al 124° posto.Le classifiche sono elaborate tenendo conto della reputazione scientifica, del valore dei laureati (così come percepito dalle aziende) e della qualità e dell’impatto della produzione scientifica. Il risultato complessivo vede l’Università di Padova fra i top 150 atenei mondiali in tutte e 5 le macro aree di riferimento, sulle oltre 1.100 università considerate dai ranking QS e le circa 18.000 istituzioni censite a livello mondiale.